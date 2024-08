Παναθηναϊκός: Πράσινος και με τη… βούλα ο Φίλιπ Μαξ

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το βράδυ της Δευτέρας (5/8) ο Φίλιπ Μαξ, με τον διεθνή Γερμανό αριστερό μπακ να «μετακομίζει» απ’ την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο Παναθηναϊκός κατέβαλε περίπου 1,1 εκατ. ευρώ προς τη γερμανική ομάδα, ενώ με τα μπόνους συμμετοχών του 31χρονου μπακ, το όλο ποσό μπορεί να φτάσει έως και το 1,5 εκατ. ευρώ. Οι δε ετήσιες αποδοχές του Μαξ θα φτάσουν μαζί με τα μπόνους το 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο Γερμανός αμυντικός θα ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις του «τριφυλλιού» (πήρε τη φανέλα με το Νο3) και ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες για να προστεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού ενόψει των δύο αγώνων με τον Άγιαξ στον Γ’ προκριματικό του Europa League.

