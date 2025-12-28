Παναθηναϊκός: Περνά ιατρικά τη Δευτέρα και υπογράφει έως το 2030 ο Κοντούρης

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Σωτήρης Κοντούρης

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη… βούλα θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες ο Σωτήρης Κοντούρης, με τους «πράσινους» να συνεχίζουν την επένδυση στο ελληνικό στοιχείο, με άλλον ένα πολλά υποσχόμενο διεθνή (με την U21) Έλληνα ποδοσφαιριστή, μετά τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη.

Ο Κοντούρης θα περάσει ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (29/12) κι ακολούθως θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030 με το «τριφύλλι», το μεγαλύτερο σε διάρκεια σε σχέση με κάθε άλλον παίκτη του Παναθηναϊκού, κάτι που δείχνει και το πόσο «πιστεύουν» οι «πράσινοι» στον 20χρονο κεντρικό χαφ.

Μάλιστα, ο νεαρός χαφ αναμένεται (μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη) να δώσει το «παρών» και στην πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά την άδεια των εορτών, ξεκινώντας τη νέα σελίδα της καριέρας του. Το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Κοντούρη είχε αποτυπωθεί ρεπορταζιακά κι από το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) απ’ τις 30 Οκτωβρίου.

Η όλη υπόθεση πέρασε από πολλά στάδια έκτοτε, με τον Παναθηναϊκό να αποφασίζει εντέλει να επανέλθει για την αγορά του, γνωρίζοντας πως υπήρχε τόσο εγχώριος (από την ΑΕΚ), όσο και διεθνής ανταγωνισμός για τον νεαρό χαφ (από ομάδες της ιταλικής Serie A).

Οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό κορυφώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τους «πράσινους» να δίνουν τα… χέρια με την αγρινιώτικη ομάδα για ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους θα φτάσει τις 700.000 ευρώ, αλλά και «έμψυχα ανταλλάγματα».

Συγκεκριμένα, στους Αγρινιώτες θα δοθούν ο Αντριάνο Μπρέγκου κι ο Μιγκέλ Ταβάρες. Ο πρώτος θα παραχωρηθεί με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά και με οψιόν επαναγοράς του απ’ τον Παναθηναϊκό έναντι ενός όχι ιδιαίτερα υψηλού ποσού (εάν οι «πράσινοι» θελήσουν να τον επανεντάξουν στο δυναμικό τους στο μέλλον), ενώ ο Πορτογάλος εξτρέμ θα δοθεί ως ελεύθερος.

