Παναθηναϊκός: Κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία μεταγραφή με «βαρύ» όνομα, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό. Το «τριφύλλι», που εδώ και καιρό αναζητούσε έναν έμπειρο χαφ για τη θέση «8», στράφηκε στον 36χρονο Γάλλο διεθνή, έναν ποδοσφαιριστή με μακρά και γεμάτη καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πολύ καλά τον Σισοκό από το πέρασμά τους στη Νιουκάστλ, λίγο πριν ο Γάλλος πάρει τη μεγάλη μεταγραφή των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την Τότεναμ. Ο Ισπανός τεχνικός τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση για τον παίκτη, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει αυτό που λείπει σήμερα από τη μεσαία γραμμή: ένταση, προσωπικότητα και εμπειρία σε κρίσιμες στιγμές.

Ο Σισοκό μετρά 295 συμμετοχές στην Premier League, με 16 γκολ και 27 ασίστ, ενώ έχει φορέσει 71 φορές τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, συμμετέχοντας σε κορυφαίες διοργανώσεις. Παρά τα 36 του χρόνια, ο έμπειρος μέσος παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο φυσικής κατάστασης και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Τη φετινή σεζόν με τη Γουότφορντ στην Championship, ο Σισοκό έχει 21 συμμετοχές και πάνω από 800 λεπτά παιχνιδιού, δείχνοντας πως είναι απόλυτα έτοιμος να ανταποκριθεί άμεσα. Το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, έκανε πιο εύκολες τις συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κινείται γρήγορα για να κλείσει τη συμφωνία και να προσθέσει έναν πολύτιμο κρίκο στο ρόστερ του.