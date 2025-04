Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 111-104 (παρ.): «Κλείδωσε» την τρίτη θέση με νίκη

Αρνούμενος να ηττηθεί ακόμη και σε αδιάφορη αναμέτρηση, καθώς είχε «κλειδώσει» την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague, ο Παναθηναϊκός πήρε στην παράταση (96-96κ.α.) την 22η νίκη του και πλέον επικεντρώνεται στα play off, όπου θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας την πρώην… αγαπημένη του Εργκίν Αταμάν, Αναντολού Εφές, που κατέλαβε την 6η θέση με ρεκόρ 20-14. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν με 111-104 του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ, για την 34η και τελευταία αγωνιστική και συνεχίζουν την υπεράσπιση του στέμματος. Στον αντίποδα, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έμεινε στις 18 νίκες, αλλά θα συνεχίσει στα play in την προσπάθεια της για να προκριθεί στα play off.

Ο Κέντρικ Ναν έστρεψε για ακόμη μία φορά πάνω του τα φώτα και μετά την αποθέωση που δέχθηκε πριν το τζάμπολ από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που φώναζαν ρυθμικά «MVP, MVP, MVP», τους αποζημίωσε οδηγώντας το «τριφύλλι» σε ακόμη μία ανατροπή, με τον ίδιο να σημειώνει ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος «πράσινος» που χρίζεται πρώτος σκόρερ της κανονικής διάρκειας της Euroleague (για τη σεζόν 2024-25), κερδίζοντας το βραβείο Alphonso Ford. Ο σούπερ σταρ των πρωταθλητών, όμως, δεν περιορίστηκε στο κομμάτι της επίθεσης, όπου μέτρησε 31 πόντους με 6/10 τρίποντα, αλλά σημείωσε και ρεκόρ καριέρας σε ασίστ με τις 10 που μοίρασε, για να ολοκληρώσει την σπουδαία εμφάνιση του με νταμπλ νταμπλ, που ήταν και το πρώτο του!

Δίπλα του και με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (16), ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, ο οποίος είχε την καλύτερη του εμφάνιση με τα «πράσινα» γεμίζοντας την στατιστική του με 6 ριμπάουντ, ενώ καταλυτικός για ακόμη μία φορά ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 11 ριμπάουντ και ρεκόρ καριέρας σε πόντους (18), index (29), κλεψίματα (3) και εύστοχα τρίποντα με τα 4 που σημείωσε. Διψήφιοι επίσης ήταν οι Τζέριαν Γκραντ με 12 πόντους, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν με 11 πόντους.

Από τον Ερυθρό Αστέρα πάλεψαν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Νεμάνια Νέντοβιτς με 26 και 22 πόντους, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε… γκολ-φάουλ (κέρδισε τέσσερα) τα λάθη του Ερυθρού Αστέρα στην άμυνα και με ψυχραιμία προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό, γράφοντας το 18-11 στο 6΄. Ωστόσο, η αδυναμία των «πράσινων» να περιορίσουν τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ από τα 6,75, επέτρεψε στον Αμερικανό να δώσει ρεσιτάλ και μετρώντας 5/6 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο πέτυχε την ισοφάριση στο 9΄ (23-23), δίνοντας τη… σκυτάλη στην περιφέρεια στον Νέντοβιτς, ο οποίος στην εκπνοή έγραψε το 23-26.

Με τους Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν να μπαίνουν… ζεστοί (3 τρίποντα ο Ισπανός, 1 ο Τούρκος), οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν την ώθηση που χρειάζονταν για το 37-32 στο 15΄. Ωστόσο, οι απαντήσεις των φιλοξενούμενων, κυρίως από τα 6,75, ήταν άμεσες και με επιμέρους σκορ 10-17 κατάφεραν να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +2 (47-49).

Στην τρίτη περίοδο, ήταν η σειρά του Ναν να… λάμψει, με τον Αμερικανό να χρίζεται σε αυτό το διάστημα πρώτος σκόρερ της εφετινής Euroleague και να παίρνει μπροστά. Ωστόσο, το δίδυμο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Νέντοβιτς συνέχιζε το έργο του στην επίθεση, κρατώντας το προβάδισμα για τον Ερυθρό Αστέρα και υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό να ψάχνει το ξέσπασμα για το προσπέρασμα. Η λήξη του δεκαλέπτου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (77-77), σε μία σκληρή μάχη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στον… επίλογο του αγώνα, πριν βγουν μπροστά οι Γκιεντράιτις, Κάλινιτς, Πετρούσεφ και δώσουν στον Ερυθρό Αστέρα ένα μαξιλαράκι 8 πόντων (86-94) στο 37΄. Ο Αταμάν κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ και του… βγήκε. Ο Ναν έκανε την αρχή από τα 6,75, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το challenge για την κατοχή και με ακόμη μία τρίποντη «βόμβα» του Ερνανγκόμεθ διαμόρφωσε το (92-94) στο 38΄. Ο Σλούκας ισοφάρισε από τη γραμμή των βολών (94-94 στο 39΄), για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στους Σέρβους ο Κάλινιτς (94-96). Ο Ερνανγκόμεθ όμως ήταν και πάλι εκεί, για να γράψει το 96-96 και να στείλει το ματς στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο, πάντως, οι Ναν και Γκέιμπριελ κράτησαν σηκωμένα τα… μανίκια τους και εκτελώντας από περιφέρεια και κοντά στο καλάθι, αντίστοιχα, κράτησαν το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, μέχρι ο Γκραντ να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα από τα 6,75, διαμορφώνοντας το τελικό 111-104.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 47-49, 77-77, 96-96 (κ.α.), 111-104 (παρ.)

Διαιτητές: Περούγκα – Λάτισεβς – Μπαένα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μπράουν 4, Σλούκας 4, Όσμαν 9 (1), Γκραντ 12 (1), Ναν 31 (6), Γκέιμπριελ 16, Ερνανγκόμεθ 18 (4), Μήτογλου 6 (1), Γιουρτσέβεν 11 (1).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 26 (5), Μπράουν 9, Κάνααν, Νταβίντοβατς 3 (1), Μίτροβιτς 13, Κάλινιτς 10, Ντόμπριτς, Ντάουμ, Πετρούσεβ 16, Γκιεντράιτις 4, Νέντοβιτς 22 (5), Ντος Σάντος 1.