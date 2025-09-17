Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα της Euroleague

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, Κίναν Έβανς, υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 15-20 μέρες, ενώ δεν θα ταξιδέψει στη Κρήτη για την συνέχεια των φιλικών προετοιμασίας της ομάδας του.

Μετά το δυνατό του ξεκίνημα, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε στο γόνατο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τα φιλικά του Ολυμπιακού στην Κρήτη, ενώ θα χάσει και την πρεμιέρα της Euroleague.

Παράλληλα, οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενσωματώθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα.

