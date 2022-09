Ολυμπιακός: Πυροδοτεί τη «βόμβα»… Μαρσέλο

Έτοιμος πυροδοτήσει τη «βόμβα»… Μαρσέλο είναι ο Ολυμπιακός, καθώς φαίνεται πως μένουν μόνο τα τυπικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η σπουδαία μεταγραφή.

Ο «Legend» της Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε ελεύθερος από τους «Μερένχες», καθώς δεν υπολογιζόταν από τον Κάρλο Αντσελότι κι ετοιμάζει βαλίτσες για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, σε μία κίνηση που προκαλεί αίσθηση και κάνει τον γύρο του κόσμου.

Μάλιστα την είδηση επιβεβαιώνει και ο… γκουρού των μεταγραφών, Fabrizio Romano, ο οποίος τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στείλει ήδη τα χαρτιά τους στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ και περιμένει να κλείσει άμεσα το deal.

Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός έχει προθεσμία μέχρι τη 01:00 το βράδυ καθώς θα πρέπει να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια των Ομίλων του Europa League.

Real Madrid legend Marcelo is really close to join Olympiacos. Talks now in progress to join as free agent, it’s imminent. 🚨⚪️🔴🇧🇷 #transfers

Olympiacos have sent paperworks in order to get it done very soon. pic.twitter.com/v0QsQCFf3y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2022