Ολυμπιακός: Παίρνουν και Πιρόλα οι Ερυθρόλευκοι

Δυναμικά έχει μπει ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παζάρι το τελευταίο 24ωρο. Μετά τον Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ, με τον οποίο επήλθε πλήρης συμφωνία, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά και στην απόκτηση του Ιταλού κεντρικού αμυντικού της Σαλερνιτάνα, Λορέντσο Πιρόλα.

Η υπόθεση του Νταβίντ Κάρμο δεν είχε ευτυχή κατάληξη για τους Πειραιώτες, ωστόσο, όπως φαίνεται αυτό δεν τους πτόησε και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται πως κατέληξαν στον παίκτη που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου στο δίδυμο των στόπερ.

Οι δύο Ιταλοί μεταγραφολόγοι, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζο και Φαμπρίτσιο Ρομάνο με αναρτήσεις τους αναφέρουν ότι η υπόθεση του Πιρόλα δεν βρίσκεται απλά σε καλό δρόμο, αλλά υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο νεαρός αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός από τη νέα σεζόν θα φορά την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ντι Μάρτζο αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν τα χέρια και με την Σαλερνιτάνα καταβάλλοντας το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ρομάνο επίσης κάνει λόγο για πλήρη συμφωνία με το συγκρότημα του Σαλέρνο.

Τις δύο προηγούμενες σεζόν ο Πιρόλα αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Σαλερνιτάνα, καταγράφοντας συνολικά 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας τρεις φορές.

Αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από την Ίντερ έναντι 5 εκατ. ευρώ, αλλά ο υποβιβασμός της Σαλερνιτάνα έφερε την πρόωρη πώλησή του. Με την φανέλα της Ίντερ μέτρησε μία συμμετοχή, σε επίπεδο πρώτης ομάδας, ενώ είχε παραχωρηθεί για ένα διάστημα και δανεικός στη Μόντσα.

🔴⚪️🇮🇹 Olympiacos have agreed deal to sign Italian CB Lorenzo Pirola from Salernitana on €3m fee.

Inter will receive a percentage of the sale as they had sell-on clause.

↪️ Olympiacos have agreed terms with both Pirola and Martin Braithwaite. pic.twitter.com/qf4xFf7jjf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024