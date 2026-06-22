Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά τα σχέδια για το «νέο Καραΐσκάκη» με πάνω από 50.000 θέσεις

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση που παρουσίασαν οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι αρχιτέκτονες του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε το συνολικό όραμα για το νέο γήπεδο των «ερυθρόλευκων», ένα έργο που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φιλοδοξεί να αλλάξει όχι μόνο την εικόνα της ιστορικής έδρας του συλλόγου, αλλά και ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού Όρμου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη τροποποίησης των επιτρεπόμενων υψών, προκειμένου το νέο στάδιο να αποκτήσει μεγαλύτερη χωρητικότητα και να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις, μετατρέποντας το «Γ. Καραϊσκάκης» στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας.

Το φιλόδοξο σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης, πολυλειτουργικής αθλητικής εγκατάστασης, σχεδιασμένης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Παράλληλα, το νέο γήπεδο θα μπορεί να φιλοξενεί, πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες, μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων, με νέους χώρους φιλοξενίας, σύγχρονες υποδομές, κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες και νέα κλιμακοστάσια, που θα εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη μετακίνηση των θεατών.

Παράλληλα, το έργο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, καθώς προβλέπονται παρεμβάσεις για την καλύτερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Η αναλυτική παρουσίαση του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το πλήρες πλάνο για το νέο γήπεδο που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην ιστορία του συλλόγου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί Σύμβουλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες του Συλλόγου παρουσίασαν τα Σχέδια του Νέου Καραϊσκάκη.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ κάνει το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Ιστορία του ΟΣΦΠ και του Πειραιά, το «Νέο Καραϊσκάκη». Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο που αλλάζει την πόλη και την ιστορία του Θρύλου του ελληνικού Αθλητισμού.

Επί της ουσίας οι εκπρόσωποι τεχνικοί σύμβουλοι και Αρχιτέκτονες παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα ο Ναός του Ποδοσφαίρου!

Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Θρύλου του Ελληνικού Ποδοσφαίρου ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις!

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το υπο θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης» το οποίο σε αντίθεση με όσα έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής στην πατρίδα μας δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Θυμίζουμε ότι η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την Ιστορία του Συλλόγου θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.

Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

⁠Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

-ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατών(νέα κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσέρ)

-Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Η πρόταση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά».