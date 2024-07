Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Αυστραλία «ξέρανε» στο τελευταίο δευτερόλεπτο τη Γαλλία σε φιλικό προετοιμάσιας

Με καλάθι του Ντάισον Ντάνιελς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η Αυστραλία, προσεχής αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επικράτησε της Γαλλίας στην Ορλεάνη με σκορ 83-82 σε φιλικό προετοιμασίας.

Η Αυστραλία δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα λίγο πριν από τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας στον όμιλο της διοργάνωσης.

Οι «Boomers» όχι μόνο προκάλεσαν δυσκολίες στους Γάλλους, αλλά κατάφεραν να αποσπάσουν τη νίκη με καλάθι του Ντάνιελς έπειτα από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια στο τελευταίο δευτερόλεπτο της φιλικής αναμέτρησης στην Ορλεάνη.

Ο παίκτης των Πέλικανς, Ντάισον Ντάνιελς, σημείωσε συνολικά 14 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Πάτι Μιλς με 24 πόντους (7/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/1 βολή). Εξαιρετική απόδοση είχε επίσης ο Τζος Γκίντεϊ με 20 πόντους (4/8 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ διψήφιοι σε πόντους ήταν και οι Μαγκναϊ (10 π.) και Ριθ (10 π.).

Για την ομάδα της Γαλλίας, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ξεχώρισε με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Νικολά Μπατούμ και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε πρόσθεσαν 12 και 10 πόντους αντίστοιχα. Ο Ρούντι Γκομπέρ κατέγραψε 8 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ, σε 13:52 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ με 3/6 δίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 50-44, 63-63, 82-83.

