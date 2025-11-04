Ο ΟΠΑΠ φέρνει την εμπειρία της Formula 1 στην Αθήνα – Γκάζι, στροφές και αδρεναλίνη στα ύψη με προσομοιωτές F1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Formula 1

Μια μοναδική εμπειρία Formula 1 μπορούν να ζήσουν όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού και όχι μόνο. Έως και τις 15 Νοεμβρίου, σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ στην Αθήνα, έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις οδηγικές σας ικανότητες σε προσομοιωτές Formula 1.

Formula 1

Με τρεις οθόνες και ζωντανό ήχο σαν να βρίσκεστε στο πραγματικό μονοθέσιο, η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα ύψη. Η εμπειρία αυτή έρχεται στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας της Allwyn – μητρικής εταιρείας του ΟΠΑΠ- με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren.

Formula 1

Μπορείτε να βρείτε τα καταστήματα ΟΠΑΠ που έχουν προσομοιωτές Formula 1 στο site του ΟΠΑΠ.

Formula 1

Formula 1

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Τέσσερα σκευάσματα ινσουλίνης αποσύρονται έως το τέλος του έτους

Σε ΚΕΠ της Υγείας μετασχηματίζονται τα Φαρμακεία

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα: Έως σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Στο 1,08% ο πληθωρισμός – Σε ποια προϊόντα καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις και σε ποια μειώσεις, σύμφω...

Apple: Τα Messages μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αριθμομηχανή – Πώς να λύσετε σύνθετα μαθηματικά προβλήματα

Μία λάμψη, ένας κρότος και ένας νέος βιότοπος μικροβίων – Τι αποκάλυψε νέα έρευνα για μία πτώση αστεροειδούς στη Γη
περισσότερα
11:35 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ο Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών, επιβεβαιώνοντ...
09:31 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Αντετοκούνμπο: Το επικό buzzer-beater που έδωσε τη νίκη στους Μπακς – Ζήτησε… σιγή από τους οπαδούς των Πέισερς

Στην Ιντιανάπολις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται ένας απ...
05:00 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: «Ανοίξτε την τηλεόραση, θα είναι πολύ ωραίο ματς με τον Ολυμπιακό» τόνισε ο Πέτερ Μπος

Ο προπονητής της Αϊντχόφεν, Πέτερ Μπος, μίλησε με ενθουσιασμό για τον Ολυμπιακό, ενόψει του αγ...
01:15 , Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025

Αγγλία: Συνελήφθη μάνατζερ στο Λονδίνο ύστερα από ένοπλη απειλή κατά ποδοσφαιριστή της Premier League

Ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου σημειώθηκε στις αρ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς