Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια χωρίς Ρόδρι για τους Πολίτες

Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» μεταξύ της -πρωταθλήτριας και πρωτοπόρου- Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Νιούκαστλ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έπαιξε χωρίς τον Ρόδρι, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης γι’ αρκετούς μήνες, και άνοιξε το σκορ στο 35ο λεπτό μετά από εξαιρετική προσωπική ενέργεια του Γκβάρντιολ, ενώ οι «καρακάξες» κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το πέναλτι του Γκόρντον (58′).

Να σημειωθεί πως για δεύτερη αγωνιστική η Σίτι χάνει βαθμούς, μετά το 2-2 κόντρα στην Άρσεναλ.

A strong showing from @NUFC to frustrate @ManCity and earn a point at St James’ Park 🤝#NEWMCI pic.twitter.com/w4H5hQ5UdF

— Premier League (@premierleague) September 28, 2024