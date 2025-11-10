NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μπακς παρά τους 37 πόντους του Αντετοκούνμπο – Σπουδαία εμφάνιση από Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μιλγουόκι, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε ανατροπή και νίκη με 122-115 επί των Μπακς, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «KD» τελείωσε το ματς με 31 πόντους και 7 ασίστ, αναλαμβάνοντας δράση στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Ρόκετς γύρισαν από το -14. Ο Σενγκούν πρόσθεσε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Σμιθ είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Ριντ Σέπαρντ σημείωσε 16 πόντους και 4 τρίποντα από τον πάγκο, δίνοντας το σύνθημα της αντεπίθεσης στην τέταρτη περίοδο.

Για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σπουδαία εμφάνιση με 37 πόντους (14/24 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο αστόχησε σε τέσσερις βολές στο τελευταίο ενάμιση λεπτό ενώ είχε και μια λάθος πάσα, κοστίζοντας στην ομάδα του.


Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 19 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα από τον πάγκο.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μάβερικς στο Ντάλας, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στις 03:30.

Σε αγώνες για το NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

  • Μιλγουόκι – Χιούστον 115-122
  • Νέα Υόρκη – Μπρούκλιν 134-98
  • Ορλάντο – Βοστώνη 107-111
  • Μέμφις – Οκλαχόμα 100-114
  • Φιλαδέλφεια – Ντιτρόιτ 108-111
  • Γκόλντεν Στέιτ – Ιντιάνα 114-83
  • Σακραμέντο – Μινεσότα 117-144

Βαθμολογία

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Φιλαδέλφεια 6-4
  2. Νέα Υόρκη 6-3
  3. Τορόντο 5-5
  4. Βοστώνη 5-6
  5. Μπρούκλιν 1-9

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 8-2
  2. Κλίβελαντ 7-3
  3. Μιλγουόκι 6-4
  4. Σικάγο 6-3
  5. Ιντιάνα 1-9

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μαϊάμι 6-4
  2. Ατλάντα 5-5
  3. Ορλάντο 4-6
  4. Σάρλοτ 3-6
  5. Ουάσινγκτον 1-9

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 10-1
  2. Ντένβερ 7-2
  3. Μινεσότα 6-4
  4. Πόρτλαντ 5-4
  5. Γιούτα 3-6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 7-3
  2. Γκόλντεν Στέιτ 6-5
  3. Φοίνιξ 5-5
  4. Σακραμέντο 3-7
  5. Λ.Α. Κλίπερς 3-6

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 7-2
  2. Χιούστον 6-3
  3. Μέμφις 4-7
  4. Ντάλας 3-7
  5. Νέα Ορλεάνη 2-7

