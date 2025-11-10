NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μπακς παρά τους 37 πόντους του Αντετοκούνμπο – Σπουδαία εμφάνιση από Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μιλγουόκι, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε ανατροπή και νίκη με 122-115 επί των Μπακς, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «KD» τελείωσε το ματς με 31 πόντους και 7 ασίστ, αναλαμβάνοντας δράση στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Ρόκετς γύρισαν από το -14. Ο Σενγκούν πρόσθεσε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Σμιθ είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο Ριντ Σέπαρντ σημείωσε 16 πόντους και 4 τρίποντα από τον πάγκο, δίνοντας το σύνθημα της αντεπίθεσης στην τέταρτη περίοδο.

Για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σπουδαία εμφάνιση με 37 πόντους (14/24 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο αστόχησε σε τέσσερις βολές στο τελευταίο ενάμιση λεπτό ενώ είχε και μια λάθος πάσα, κοστίζοντας στην ομάδα του.



Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 19 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα από τον πάγκο.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μάβερικς στο Ντάλας, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στις 03:30.

Σε αγώνες για το NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι – Χιούστον 115-122

Νέα Υόρκη – Μπρούκλιν 134-98

Ορλάντο – Βοστώνη 107-111

Μέμφις – Οκλαχόμα 100-114

Φιλαδέλφεια – Ντιτρόιτ 108-111

Γκόλντεν Στέιτ – Ιντιάνα 114-83

Σακραμέντο – Μινεσότα 117-144

Βαθμολογία

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Φιλαδέλφεια 6-4 Νέα Υόρκη 6-3 Τορόντο 5-5 Βοστώνη 5-6 Μπρούκλιν 1-9

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 8-2 Κλίβελαντ 7-3 Μιλγουόκι 6-4 Σικάγο 6-3 Ιντιάνα 1-9

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 6-4 Ατλάντα 5-5 Ορλάντο 4-6 Σάρλοτ 3-6 Ουάσινγκτον 1-9

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 10-1 Ντένβερ 7-2 Μινεσότα 6-4 Πόρτλαντ 5-4 Γιούτα 3-6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 7-3 Γκόλντεν Στέιτ 6-5 Φοίνιξ 5-5 Σακραμέντο 3-7 Λ.Α. Κλίπερς 3-6

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 7-2 Χιούστον 6-3 Μέμφις 4-7 Ντάλας 3-7 Νέα Ορλεάνη 2-7

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ