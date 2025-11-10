NBA: Οι Ρόκετς «λύγισαν» τους Μπακς παρά τους 37 πόντους του Αντετοκούνμπο – Σπουδαία εμφάνιση από Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μιλγουόκι, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς σε ανατροπή και νίκη με 122-115 επί των Μπακς, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο «KD» τελείωσε το ματς με 31 πόντους και 7 ασίστ, αναλαμβάνοντας δράση στην τέταρτη περίοδο, όταν οι Ρόκετς γύρισαν από το -14. Ο Σενγκούν πρόσθεσε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Σμιθ είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Ο Ριντ Σέπαρντ σημείωσε 16 πόντους και 4 τρίποντα από τον πάγκο, δίνοντας το σύνθημα της αντεπίθεσης στην τέταρτη περίοδο.
Για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε σπουδαία εμφάνιση με 37 πόντους (14/24 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 9/14 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής, ωστόσο αστόχησε σε τέσσερις βολές στο τελευταίο ενάμιση λεπτό ενώ είχε και μια λάθος πάσα, κοστίζοντας στην ομάδα του.
Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 19 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 11 πόντους, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα από τον πάγκο.
Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μάβερικς στο Ντάλας, τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στις 03:30.
Σε αγώνες για το NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
- Μιλγουόκι – Χιούστον 115-122
- Νέα Υόρκη – Μπρούκλιν 134-98
- Ορλάντο – Βοστώνη 107-111
- Μέμφις – Οκλαχόμα 100-114
- Φιλαδέλφεια – Ντιτρόιτ 108-111
- Γκόλντεν Στέιτ – Ιντιάνα 114-83
- Σακραμέντο – Μινεσότα 117-144
Βαθμολογία
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Φιλαδέλφεια 6-4
- Νέα Υόρκη 6-3
- Τορόντο 5-5
- Βοστώνη 5-6
- Μπρούκλιν 1-9
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 8-2
- Κλίβελαντ 7-3
- Μιλγουόκι 6-4
- Σικάγο 6-3
- Ιντιάνα 1-9
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Μαϊάμι 6-4
- Ατλάντα 5-5
- Ορλάντο 4-6
- Σάρλοτ 3-6
- Ουάσινγκτον 1-9
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 10-1
- Ντένβερ 7-2
- Μινεσότα 6-4
- Πόρτλαντ 5-4
- Γιούτα 3-6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 7-3
- Γκόλντεν Στέιτ 6-5
- Φοίνιξ 5-5
- Σακραμέντο 3-7
- Λ.Α. Κλίπερς 3-6
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 7-2
- Χιούστον 6-3
- Μέμφις 4-7
- Ντάλας 3-7
- Νέα Ορλεάνη 2-7
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ