NBA: Η πιο καλή αρχή των Μπουλς από το ’96-’97 – Οι Σέλτικς τερμάτισαν το αήττητο ξεκίνημα των Σίξερς

Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 32 πόντους καθώς οι Σέλτικς νίκησαν την Φιλαδέλφεια με 109-108, δίνοντας στους 76ers την πρώτη τους ήττα της σεζόν στην πρεμιέρα του NBA Cup.

Ο Άνφερνι Σάιμονς πρόσθεσε 19 πόντους για τη Βοστώνη, ενώ οι Ντέρικ Γουάιτ και Πέιτον Πρίτσαρντ συνέβαλαν με 15 πόντους ο καθένας. Οι Σέλτικς έχουν κερδίσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια από τότε που ξεκίνησαν τη σεζόν με 0-3, συμπεριλαμβανομένης μιας ήττας με έναν πόντο από τους Σίξερς στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.

Ο Λούκα Ντόντσιτς επέστρεψε έπειτα από απουσία τριών αγώνων τραυματισμού για να οδηγήσει τους φιλοξενούμενους Λος Άντζελες Λέικερς σε νίκη με 117-112 επί των Μέμφις Γκρίζλις, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του NBA Cup. Ο Ντόντσιτς τελείωσε το παιχνίδι με 44 πόντους, 12 ριμπάουντ και έξι ασίστ σε 39 λεπτά. Ο Όστιν Ριβς πρόσθεσε 21 για τους Λέικερς. Ο Ντιάντρε Άιτον είχε εννέα πόντους σε 17 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο για τους Λέικερς, αλλά δεν επέστρεψε.

Ο Κάουαϊ Λέοναρντ ολοκλήρωσε ιδανικά την επίδοσή του με 34 πόντους πετυχαίνοντας ένα σουτ, τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πριν τη λήξη, και οι Λος Άντζελες Κλίπερς άνοιξαν το πρόγραμμα του ΝΒΑ Cup με μια εντός έδρας νίκη με 126-124 επί των Πέλικανς Νέας Ορλεάνης.

Αφού οι Πέλικανς, που ήταν πίσω στο μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς, ισοφάρισαν σε 124-124, 9,6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με δύο βολές του Ζάιον Γουίλιαμσον, οι Κλίπερς έδωσαν τον Λέοναρντ για το τελευταίο σουτ, ο οποίος τα κατάφερε.

Ο Τζέραμι Γκραντ ευστόχησε σε δύο βολές 1,4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ανέκαμψαν από ένα έλλειμμα 10 πόντων στο τέταρτο δεκάλεπτο, καταγράφοντας τη νίκη με 109-107 επί των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Ντένι Αβντίτζα σημείωσε 23 πόντους και ο Σέιντον Σαρπ πρόσθεσε 19 για το Πόρτλαντ, το οποίο κέρδισε τον τρίτο συνεχόμενο αγώνα του. Ο Γκραντ είχε 16 πόντους, ο Τουμανί Καμάρα πρόσθεσε 14 και ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 11 πόντους και 13 ασίστ για τους Τρέιλ Μπλέιζερς, οι οποίοι σκόραραν τους τελευταίους επτά πόντους του αγώνα στα τελευταία 54 δευτερόλεπτα.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 22 πόντους και ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 21 πόντους, 14 ριμπάουντ και εννέα ασίστ για τους Νάγκετς, οι οποίοι σταμάτησαν ένα σερί τριών νικών.

Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε έξι τρίποντα και είχε συνολικά 36 πόντους, καθώς οι γηπεδούχοι Φοίνιξ Σανς έσπασαν ένα σερί τεσσάρων ηττών με νίκη με 118-96 επί των Γιούτα Τζαζ, στον πρώτο αγώνα των ομάδων για το NBA Cup.

Ο Ράιαν Νταν συγκέντρωσε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Γκρέισον Άλεν είχε 14 πόντους και επτά ριμπάουντ και ο Ρόις Ο’Νιλ πρόσθεσε 13 πόντους για τους Σανς, οι οποίοι πήραν εκδίκηση για την ήττα με 138-134 στην παράταση από τη Γιούτα.

Ο Λάουρι Μάρκανεν τελείωσε με 33 πόντους και τέσσερα τρίποντα, ο Κέιοντ Τζορτζ είχε 17 πόντους και ο Γουόκερ Κέσλερ μάζεψε 13 ριμπάουντ για τους Τζαζ, οι οποίοι δέχτηκαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους, ξεκινώντας ένα ταξίδι πέντε αγώνων εκτός έδρας.

Ο Τζάλεν Τζόνσον σημείωσε 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ καθώς οι Ατλάντα Χοκς νίκησαν τους Ιντιάνα Πέισερς με 128-108 (στον εναρκτήριο αγώνα του NBA Cup East Group A) στην Ινδιανάπολη. Η νίκη της Ατλάντα υποστηρίχθηκε από ένα επιβλητικό σκορ 34-17 στο τρίτο δεκάλεπτο και μια ισορροπημένη κατανομή των παικτών, απουσία του Τρέι Γιανγκ (διάστρεμμα στο δεξί γόνατο).

Ο Τζος Γκίντεϊ σημείωσε 32 πόντους-ρεκόρ καριέρας-, και ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσθεσε 26, καθώς το Σικάγο νίκησε τη Νέα Υόρκη, βελτιώνοντας το σκορ σε 5-0, το καλύτερο ξεκίνημα των Μπουλς από την σεζόν 1996-97.

Ο Άιο Ντοσούνμου πρόσθεσε 22 πόντους και ο Μάτας Μπουζέλις 13 για τους Μπουλς, ενώ ο Γκίντεϊ πρόσθεσε 10 ριμπάουντ και εννέα ασίστ. Ο Τζάλεν Μπράνσον σημείωσε 29 πόντους για τους Νικς, οι οποίοι έχουν τρεις συνεχόμενες ήττες.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ συγκέντρωσε 20 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ ο Άρ Τζέι Μπάρετ και ο Τζέιμισον Μπατλ είχαν επίσης από 20 πόντους ο καθένας, καθώς το Τορόντο νίκησε τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Ο Σκότι Μπαρνς σημείωσε 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και πέντε ασίστ για τους Ράπτορς, οι οποίοι είχαν τέσσερις συνεχόμενες ήττες από την πρώτη νίκη της σεζόν.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ιντιάνα-Ατλάντα 108-128

Φιλαδέλφεια-Βοστώνη 108-109

Κλίβελαντ-Τορόντο 101-112

Σικάγο-Νέα Υόρκη 135-125

Μέμφις-ΛΑ Λέικερς 112-117

Φοίνιξ-Γιούτα 118-96

Πόρτλαντ-Ντένβερ 109-107

ΛΑ Κλίπερς-Νέα Ορλεάνη 126-124

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ