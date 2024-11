Nations League: Ένταση στη Ρουμανία – Σόου από Ρονάλντο και Πορτογαλία – «Επαγγελματική» πρόκριση στους «8» για την Ισπανία

Την ώρα που σε όλα τα γήπεδα… έβρεχε γκολ στο πλαίσιο του Nations League στην «Arena Nationala» του Βουκουρεστίου, ο αγώνας ανάμεσα στη Ρουμανία και το Κόσοβο, στον οποίο θα κρινόταν σε μεγάλο βαθμό η πρωτιά στον Β’ όμιλο της League C διακόπηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων (0-0), όταν οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Κοσόβου και υπέρ της Σερβίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των φιλοξενουμένων.

Οι παίκτες του Κοσόβου αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, μαζί με το τεχνικό τιμ της ομάδας, αρνούμενοι να βγουν έξω για να συνεχίσουν και να τελειώσουν τον αγώνα, υποστηρίζοντας πως ήταν ακραία η συμπεριφορά των Ρουμάνων οπαδών. Οι γηπεδούχοι, κατηγόρησαν με την πλευρά τους τους ανθρώπους του Κοσόβου για «προβοκάτσια» και πλέον αναμένεται η οριστική απόφαση του Δανού διαιτητή Κρογκ για την τύχη του αγώνα.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia’s name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 15, 2024