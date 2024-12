Λίβερπουλ: Η απόφαση πάρθηκε – Ανανεώνει Φαν Ντάικ και Αλεξάντερ Άρνολντ, θέμα χρόνου η πρόταση και στον Σαλάχ

Η Λίβερπουλ έλαβε την απόφαση να «δέσει» τρεις από τους κορυφαίους παίκτες της, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια παρουσία τους στο «Άνφιλντ». Όπως αποκάλυψε το «Athletic», η ομάδα ετοιμάζει κινήσεις για την ανανέωση των συμβολαίων του Μοχάμεντ Σαλάχ, του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και του Αλεξάντερ Άρνολντ.

Ο Φαν Ντάικ ήδη έχει λάβει νέο συμβόλαιο από τους «κόκκινους» και αναμένονται σύντομα επίσημες ανακοινώσεις. Παράλληλα, για τον Σαλάχ είναι ζήτημα χρόνου η κατάθεση της πρότασης ανανέωσης, που στόχο έχει να διατηρήσει τον Αιγύπτιο επιθετικό στη βασική γραμμή κρούσης της ομάδας.

Όσον αφορά τον Άλεξ Άρνολντ, οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει, με τον Άγγλο μπακ να εξετάζει προσεκτικά την πρόταση της Λίβερπουλ. Το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, πηγές κοντά στην ομάδα εκφράζουν αισιοδοξία για θετική έκβαση.

Τα νέα αυτά ήρθαν λίγες ώρες πριν από τη σημαντική αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Νιούκαστλ, ενισχύοντας τη θετική διάθεση στις τάξεις των φιλάθλων. Οι φίλοι της ομάδας αναμένουν πλέον τις επίσημες εξελίξεις, ενώ η Λίβερπουλ δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει τον βασικό κορμό της για τα επόμενα χρόνια.

🚨 EXCL: Liverpool have made a contract offer to Virgil van Dijk. Opening proposal some time ago – no breakthrough yet on deal value or length but talks continue. Salah offer anticipated soon. #LFC dialogue also ongoing with Alexander-Arnold @TheAthleticFC https://t.co/olKqkHoM4B

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 4, 2024