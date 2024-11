LIVE: RFS – ΠΑΟΚ 0-2 (2ο Ημίχρονο)

O ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την RFS στην Λετονία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με στόχο την νίκη που θα του δώσει και πάλι ελπίδες πρόκρισης στα Play Offs της διοργάνωσης.

#Starting11 Our starting line up for the game against #RFS at Daugava Stadium #RFSPAOK #UEL #PreGame #PamePAOKARA #varagons @EuropaLeague pic.twitter.com/FyDW9qt97V

— PAOK FC (@PAOK_FC) November 28, 2024