Live – Η μεγάλη μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Δείτε live την μεγάλη μάχη του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος αγωνίζεται στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Ο δις Ολυμπιονίκης χρειάστηκε να κάνει μόνο μία προσπάθεια στα προκριματικά, καθώς το άλμα του στα 8,17 μ. ήταν αρκετό για να του δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης στον σημερινό τελικό.

  • Πολύ δυνατό ξεκίνημα με 8.33μ. για τον Τάτζεϊ Γκέιλ από την Τζαμάικα, ενώ άκυρο ήταν το άλμα του Ματία Φουρλάνι από την Ιταλία. Στα 7.95 το πρώτο άλμα του Ελβετού Σιμόν Εχάμερ και στα 7.88 του Βούλγαρου Μποζιντάρ. Σαραμπογιούκοφ. Άκυρος ο Κινέζος Μίνγκουμ Ζανγκ, στα 7.84μ. το άλμα του Γιουχάο Σι.
  • Καθόλου καλό το πρώτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος ξεκίνησε με 7.83 μ. Ο Έλληνας πρωταθλητής βγαίνοντας από το σκάμμα, επέστρεψε για να το βγάλει άκυρο, όμως δεν πρόλαβε και έτσι μέτρησε κανονικά. “Χαλάρωσε λίγο” του είπε ο Πομάσκι.
  • Η υπόκλιση του Τεντόγλου στο κοινό κατά την παρουσίασή του πριν από τον μεγάλο τελικό του μήκους ο οποίος ξεκινά πρώτος στον αγώνα.

14:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

