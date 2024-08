La Liga: Πέρασε από τη Μαδρίτη και έκανε το 3X3 η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε την αήττητη πορεία της στην La Liga, καταγράφοντας την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές. Αυτή τη φορά, επικράτησε με 2-1 στο «Κάμπο δε φουτμπόλ δε Βαγιέκας» απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο.

Αν και η ομάδα της Μαδρίτης προηγήθηκε μόλις στο 9ο λεπτό με το γκολ του Ουνάι Λόπεθ, οι Καταλανοί αντέδρασαν δυναμικά, ισοφαρίζοντας με τον Πέδρι στο 60΄ και εξασφαλίζοντας τη νίκη με το τέρμα του Ντάνι Όλμο στο 82΄, ο οποίος σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 71΄ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR λόγω φάουλ. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ράγιο Βαγεκάνο παρέμεινε στους 4 βαθμούς μετά από τρεις αγώνες.

PEDRI STARTS THE PLAY AND ENDS IT WITH A GOAL! 🔥 pic.twitter.com/T2I1YTo5D1

— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2024