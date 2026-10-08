ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ημέρες»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι έλαβε την τέταρτη καταγγελία μέσα σε λίγες ημέρες από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία στρέφεται εις βάρος του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα για διάφορους αγώνες και κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητώντας αφαίρεση βαθμών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής-Ολυμπιακός.
  • «Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ημέρες» αναφέρει στη σχετική ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
  • Οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν πως προηγήθηκαν καταγγελίες εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα, καθώς και μία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός με αίτημα αφαίρεσης 2 βαθμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως έλαβε την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εις βάρος του προπονητή της Γιώργου Μπαρτζώκα, από τον αγώνα Ηρακλής-Ολυμπιακός για την πρεμιέρα της Greek Basketball League.

«Λάβαμε τέταρτη καταγγελία από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσα σε λίγες ημέρες» αναφέρει στη σχετική ενημέρωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά, οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν:

«Λάβαμε σήμερα (08/10) την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ εναντίον του κόουτς Μπαρτζώκα για τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός. Είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες μέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή εναντίον του για τον αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας, η καταγγελία εναντίον του κόουτς στην ΕΦΙΠΗΔ για τον περσινό αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την παράνομη είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, με την οποία ζητάνε να τιμωρηθούμε με αφαίρεση 2 βαθμών».

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