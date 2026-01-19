KAE Ολυμπιακός: «Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΚΑΕ Ολυμπιακός, σήμα

Η KAE Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με την αθωωτική απόφαση από το δικαστήριο για τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Περιμέναμε σήμερα να δούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο στο δικαστήριο, αλλά, όπως κάνει πάντοτε, δεν εμφανίστηκε.

Γνώριζε προφανώς ότι η μήνυσή του κατά των εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός για ψευδή καταμήνυση θα απορριπτόταν, όπως και πράγματι έγινε. Το δικαστήριο, κρίνοντας τη μήνυση του Δ. Γιαννακόπουλου ως αβάσιμη, κήρυξε τους Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γεώργιο Σκινδήλια αθώους.

Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται.

Όσο για τη σημερινή δήλωση του ότι “η θέση του υποστηρίζοντας την κατηγορία δεν είναι για όλους”, περιοριζόμαστε να τον πληροφορήσουμε ότι η δικηγόρος του δήλωσε προς το δικαστήριο ότι ο Δ. Γιαννακόπουλος παρίσταται κανονικά προς υποστήριξη της κατηγορίας εις βάρος μας.

Ας συνεννοούνται τουλάχιστον πριν ξεκινήσει τα stories…»

 

Νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο instagram ενημέρωνε δημόσια και εγγράφως πως δεν επιθυμεί την καταδίκη των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλων.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: 

«Στα δικαστήρια με εμένα μηνυτή. Να και μια πρωτοτυπία! Για γνωστή υπόθεση στην οποία έχουν προηγηθεί αμετάκλητες αθωώσεις μου από ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή Δικαστήρια.

Γνωρίζοντας πια τη στάση της ΚΑΕ Ολυμπιακός (έφτασαν σε σημείο να αποστείλουν μηνύματα, για να μην τιμήσω το «μνημόσυνο» του Πατέρα μου στο Καλλιμάρμαρο), εξέφρασα αμφιβολίες για το αν η μήνυσή τους εναντίον μου είχε υποβληθεί από δόλο και όχι λόγω της άποψης που έχουν για το πρόσωπό μου κι έτσι δήλωσα προς το αρμόδιο (πολύ διαβασμένο) Δικαστήριο ότι δεν επιθυμώ την καταδίκη τους, όπως είχα ήδη ενημερώσει πως θα πράξω. Η θέση του υποστηρίζοντος κατηγορίας μάλλον δεν είναι για όλους.

Προσωπικά προτιμώ να ασχολούμαι με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνίας παρά με τιμωρίες. Έκαστος εφ’ ω ετάχθη».

20:37 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ελλάδα – Ιταλία 15-13: Θρίαμβος για την Εθνική πόλο και φουλ για μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

Με απολύτως πειστικό τρόπο, η Εθνική Ελλάδας υδατοσφαίρισης ανδρών εξασφάλισε (μόλις για τρίτη...
18:04 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Έγινε και αυτό: Στην Ουαλία η αστυνομία συνέλαβε ποδοσφαιριστή για εν ψυχρώ αγκωνιά σε αντίπαλο – ΒΙΝΤΕΟ

Το Σαββατοκύριακο σε αγώνα της 3ης κατηγορίας στην Ουαλία, ποδοσφαιριστής έθεσε νοκ άουτ αντίπ...
17:53 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μεντιλίμπαρ για το Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: «Ο Ελ Καμπί θα είναι στον πάγκο»

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί αποτελεί έναν από τους πυλώνες στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα του Χοσέ Λουίς Μ...
17:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ που από σήμερα γίνεται Allwyn

Επίσημη έναρξη του rebranding που φέρνει αναβάθμιση σε δίκτυο καταστημάτων και online πλατφόρμ...
