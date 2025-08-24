Ιστορική επιτυχία για τον Βασίλη Κακουλάκη – Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων της Ρουμανίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ιστορική επιτυχία για τον Βασίλη Κακουλάκη – Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων της Ρουμανίας

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήρθε την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων που διεξάγεται στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο Βασίλης Κακουλάκης, που κολύμπησε στην πρώτη διαδρομή της γρήγορης σειράς το απόγευμα της Κυριακής (24/8), κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500μ. ελεύθερο με επίδοση 15:00.29. Και μάλιστα σημειώνοντας νέο διπλό πανελλήνιο Ρεκόρ κατηγοριών Νέων Ανδρών (Κ23) και Εφήβων.

Το προηγούμενο ατομικό του ρεκόρ που αποτελούσε και Πανελλήνιο Ρεκόρ Εφήβων ήταν 15:13.55 από τις 19/5/2025. Το προηγούμενο Πανελλήνιο Ρεκόρ Νέων Ανδρών (Κ23) ανήκε εδώ και 2 χρόνια στον Δημήτρη Μάρκο με 15:07.61 από τις 23/7/2023.

