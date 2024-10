Γκουαρντιόλα: «Ο Μέσι είναι ο GOAT»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα συνυπήρξε με τον Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα, από το 2008 μέχρι το 2012 και σ’ αυτό το χροσικό διάστημα, οι δύο άνδρες ανέπτυξαν μία ιδιαίτερα στενή σχέση.

Και έπειτα από τις σπουδαίες επιτυχίες που είχαν με τους Καταλανούς, αμφότεροι παρέμειναν σε κορυφαίο επίπεδο στους συλλόγους όπου συνέχισαν την καριέρα τους.

Και όπως είναι φυσικό, ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, δεν… χάνει ευκαιρία, προκειμένου να «αποθεώσει» τον «pulga», όπως έκανε όντας προσκεκλημένος της ιταλικής τηλεόρασης, εχθές (13/10) το βράδυ, όταν ερωτηθείς ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ιστορία, δεν δίστασε ούτε στιγμή:

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να ξέρεις κάποιον σαν τον Μέσι, αλλά θα έλεγα ότι είναι εύκολο γιατί για εμένα είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Ίσως είναι έλλειψη σεβασμού για άλλους όπως ο Πελέ ή ο Μαραντόνα, αλλά δεν μπορώ να φαντασθώ κανέναν που να έχει αυτήν την συνέχεια. Είναι μοναδικός».

