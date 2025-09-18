Γκασόλ για Αντετοκούνμπο: «Λατρεύω το πάθος του Γιάννη για την Ελλάδα»

Λίγες ημέρες μετά το φινάλε του EuroBasket 2025, ο Πάου Γκασόλ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή NBA Today του ESPN και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη σταθερή αφοσίωση που δείχνει στην Εθνική ομάδα.

Ο θρύλος του ισπανικού μπάσκετ στάθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του «Greek Freak», ότι το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνει ο ηγέτης των Μπακς στη φανέλα με το εθνόσημο.

Giannis plays with a flag in his heart 💙🇬🇷 #EuroBasket More about it: https://t.co/ZFtv8K51u8 pic.twitter.com/Z9RF53zhkP — BasketNews (@BasketNews_com) September 18, 2025



«Λατρεύω το πάθος του. Λατρεύω το πόσο αγαπά τη χώρα του, την υπερηφάνεια που νιώθει για αυτήν, την αφοσίωση και την προσήλωση που έχει στην εθνική του ομάδα. Είναι κάτι ξεχωριστό να παίζεις για τη χώρα σου. Είναι κάτι ξεχωριστό το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου, τον λαό σου, τους οπαδούς σου όπου κι αν πας, αλλά ειδικά όταν παίζεις για την εθνική σου ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκασόλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ