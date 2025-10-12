Γιάννης Γκούμας σε «Realfm 97,8» για εθνική ομάδα: «Οι μεγάλες προκρίσεις γίνονται με σταθερότητα στην απόδοση»

«Παίζουμε με την πλάτη στον τοίχο, μετά την ήττα στη Γλασκώβη από τη Σκωτία», δήλωσε στον Real FM 97,8 ο Γιάννης Γκούμας, αναφερόμενος στον σημερινό αγώνα της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

«Η ομάδα έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά πρέπει να βρει τη σταθερότητα που χρειάζεται να έχει στην απόδοσή της. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα δεν δίνουν προκρίσεις», ανέφερε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης του 2004, μιλώντας στην εκπομπή Real Sports με τους Δημήτρη Σταυρακάκη και Μιχάλη Φουστέρη.

Πρόσθεσε ακόμη: «Πρέπει να έχουμε πιο δεμένη άμυνα, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει η πολυπόθητη πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση, κάποια στιγμή, για την Εθνική μας!».

Ο Γιάννης Γκούμας υποστήριξε ότι η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της σε σχέση με τον πρώτο αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπου είχε επικρατήσει με 3-0. «Τέτοια παιχνίδια χρειάζονται προσοχή από το πρώτο λεπτό», τόνισε.

Παράλληλα, σχολίασε και τη νίκη της Εθνικής Ελπίδων U21 με 3-2 εκτός έδρας επί της Γερμανίας, για τα προκριματικά του Euro 2027, λέγοντας: «Τα παιδιά που αποτελούν την Ελπίδων είναι μια απίστευτη φουρνιά, μια καταπληκτική γενιά ποδοσφαιριστών, που θα έχουν πολύ καλή συνέχεια τόσο ατομικά όσο και στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα».

