Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επική τούμπα στην προσπάθειά του να καρφώσει σε ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Βραζιλία, συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες έχει προσκληθεί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, στο πλαίσιο της παραμονής του στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, παρακολούθησε την περασμένη Κυριακή μαζί με την οικογένειά του αγώνα βόλεϊ στο θρυλικό στάδιο Μαρακανά, απολαμβάνοντας την εμπειρία από τις εξέδρες.

Κατά την παραμονή του εκεί, ο Αντετοκούνμπο είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ροντινέι, ανταλλάσσοντας χειραψίες και χαμόγελα, σε μια συνάντηση που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Επιπλέον, επισκέφθηκε ανοιχτά γήπεδα, όπου έπαιξε μπάσκετ με παιδιά, προσφέροντας χαρά και αξέχαστες στιγμές στους μικρούς θαυμαστές του. Κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειάς του να καρφώσει, ο Αντετοκούνμπο γλίστρησε στον αγωνιστικό χώρο και έπεσε θεαματικά στο έδαφος. Ο ίδιος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, προκαλώντας γέλια και θετικά σχόλια τόσο από τους παριστάμενους όσο και από τους διαδικτυακούς του φίλους.

Giannis slipped trying to dunk 😳 (via goatbr/IG) pic.twitter.com/QaHk0aLtyP

— Overtime (@overtime) June 9, 2025