Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αν σταματήσω, θα εξαφανιστούμε σε ένα νησί της Ελλάδας»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στις προπονήσεις των Μπακς και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας μίλησε για τους στόχους του και για το πόσο σημαντικό είναι για εκείνον το κομμάτι της υστεροφημίας. Μάλιστα, ανέφερε πως όταν δεν θα μπορεί να παίζει σε υψηλό επίπεδό μπάσκετ, θα εξαφανιστεί σε ένα νησί της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε στις δηλώσεις του πως: «Όταν φτάσω τα 36, νομίζω ότι θα μπορώ ακόμα να παίζω σε υψηλό επίπεδο, γιατί φροντίζω καλά το σώμα μου, οπότε αυτή θα είναι η 19η χρονιά μου. Έπειτα από αυτό, θα δούμε. Αν μπορούμε να συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε. Αν όχι, θα εξαφανιστούμε σε ένα νησί της Ελλάδας».

Σε άλλο σημείο, ο επιτυχημένος μπασκετμπολίστας ανέφερε: «Νομίζω ότι κάθε παίκτης μπάσκετ, κάθε αθλητής, ξεκινά την καριέρα του και έχει αυτή την αναζήτηση, του τι θέλει να πετύχει και για ποιο πράγμα θέλει να τον θυμούνται.

Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχω πετύχει όλα όσα είχα βάλει στο μυαλό μου. Αλλά τώρα θέλω περισσότερα. Θέλω να κερδίσω άλλο ένα πρωτάθλημα. Θέλω να κερδίσω άλλο ένα μετάλλιο για την Εθνική ομάδα. Η υστεροφημία είναι πολύ σημαντική για μένα».