Ευρωπαϊκό Κ23: Αργυρό μετάλλιο για τους Γιαννούλη και Μουσελίμη στο διπλό σκιφ

Το δεύτερο μετάλλιο χάρισαν στα ελληνικά «κουπιά», στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας, σήμερα (7/9) οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης. Οι Έλληνες κωπηλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και κρέμασαν το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (7/9), το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχία. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, καθώς τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ.

Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάταξη της δικώπου άνευ πηδαλιούχου. Οι Έλληνες κωπηλάτες μετείχαν σήμερα (7/9) στον τελικό Β (θέσεις 7-12) και πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις.

