Ευρωμπάσκετ 2025: Η βαριά ήττα της Εθνικής έφερε ποικίλες αντιδράσεις στο Χ

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ γνώρισε βαριά ήττα από την Τουρκία με 94-68 στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket, χάνοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ένα σίγουρο μετάλλιο.

Αταμάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη νίκη επί της Εθνικής Ελλάδας

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να βρει ρυθμό σε κανένα σημείο του αγώνα, ενώ οι Τούρκοι του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησαν σε άμυνα και επίθεση, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση.

Πλέον, η γαλανόλευκη θα διεκδικήσει την Κυριακή (14/9) στις 17:00 το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία, ενώ η Τουρκία θα παίξει στον τελικό με τη Γερμανία.

Την ίδια ώρα, οι τηλεθεατές δεν έκρυψαν τη στεναχώρια τους. Στο Χ, οι αναρτήσεις για την εμφάνιση της Εθνικής πλημμύρισαν το χρονολόγιο, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν απογοήτευση για τη βαριά ήττα.

23:40 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανούλης: «Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη – Το παιχνίδι με την Φινλανδία είναι το μεγαλύτερο τα τελευταία 16 χρόνια»

Ο Βασίλης Σπανούλης παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Τουρκίας μετά την βαριά ήττα της εθνικής κ...
22:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για την Εθνική – Την Κυριακή για το χάλκινο κόντρα στην Φινλανδία

Ο ημιτελικός με την Τουρκία εξελίχθηκε σε… εφιάλτη για την Εθνική, η οποία ηττήθηκε με&#...
22:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζοάο Μάριο – «Να βοηθήσω με την εμπειρία μου»

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση -με τη μορφή δανεισμού- του Ζοάο Μάριο, προχωρώντας καταρχάς σε ...
20:36 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ελλάδα – Τουρκία 68-94 (Τελικό): LIVE ο μεγάλος ημιτελικός της «γαλανόλευκης» στο EuroBasket

Παρακολουθήστε τον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket, όπου η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία με...
