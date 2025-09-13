Ευρωμπάσκετ 2025: Η βαριά ήττα της Εθνικής έφερε ποικίλες αντιδράσεις στο Χ

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ γνώρισε βαριά ήττα από την Τουρκία με 94-68 στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket, χάνοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ένα σίγουρο μετάλλιο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν κατάφερε να βρει ρυθμό σε κανένα σημείο του αγώνα, ενώ οι Τούρκοι του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησαν σε άμυνα και επίθεση, φτάνοντας σε μία άνετη επικράτηση.

Πλέον, η γαλανόλευκη θα διεκδικήσει την Κυριακή (14/9) στις 17:00 το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία, ενώ η Τουρκία θα παίξει στον τελικό με τη Γερμανία.

Την ίδια ώρα, οι τηλεθεατές δεν έκρυψαν τη στεναχώρια τους. Στο Χ, οι αναρτήσεις για την εμφάνιση της Εθνικής πλημμύρισαν το χρονολόγιο, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν απογοήτευση για τη βαριά ήττα.

Το παιχνίδι σημερα το κριθηκε στην αμυνα. Η καλυτερη που ειδα στο Ευρωμπασκετ κοντρα στη χειροτερη. #GRETUR — darWIN 🇨🇾 (@ponyroz85) September 12, 2025

Δεν πειράζει παιδιά ευχαριστούμε για τις χαρες που μας προσφέραται Καλή επιτυχία την Κυριακή #GRETUR — metaxia (@metaxiae) September 12, 2025

Σας ευχαριστούμε για το υπέροχο ταξίδι..Σ αυτή την κωλοχωρα μας κάνατε να χαρούμε και να νιώσουμε τι σημαίνει νίκη..Ειμαστε λαός που ξέρουμε να χάνουμε αλλά ξέρουμε και να αγωνιζομαστε Περήφανοι 💙🤍#GRETUR pic.twitter.com/JKMpVGIqbb — τεμπελα δρομέας (@MariaKaratza9) September 12, 2025

Δεν πειράζει μωρέ, σας αγαπάμε. Η ποιότητα μίας ομάδας δε φαίνεται από ένα παιχνίδι. Μπράβο σας! Πάμε για το χάλκινο!!! #GRETUR pic.twitter.com/3JK5HRlppk — It’s Sofi (@sofimetou) September 12, 2025