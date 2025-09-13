Αταμάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη νίκη επί της Εθνικής Ελλάδας

Τηλεφώνημα στον Εργκίν Αταμάν έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί μετά τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας κατά της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

Στο σύντομο βίντεο που ανέβηκε από την τουρκική αθλητική εφημερίδα fanaticomtr στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός έχει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση ενώ βηματίζει μέσα στα αποδυτήρια. Παρόντες είναι και όλοι οι παίκτες που χειροκροτούν.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fanatik (@fanatikcomtr)

Παρών στο τηλεφώνημα είναι και ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ στην Τουρκία και σημαντικός παίκτης παλιότερα.

Σημειώνεται ότι ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν έχασαν από τη Σερβία μέσα στην Τουρκία.