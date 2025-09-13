Αταμάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη νίκη επί της Εθνικής Ελλάδας

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εργκίν Αταμάν, EuroBasket

Τηλεφώνημα στον Εργκίν Αταμάν έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν για να τον συγχαρεί μετά τη νίκη της Εθνικής Τουρκίας κατά της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket.

EuroBasket 2025: Το κανάλι και η ώρα του αγώνα της Εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο

Στο σύντομο βίντεο που ανέβηκε από την τουρκική αθλητική εφημερίδα fanaticomtr στα κοινωνικά δίκτυα, ο Τούρκος τεχνικός έχει τον πρόεδρο της χώρας του σε ανοιχτή ακρόαση ενώ βηματίζει μέσα στα αποδυτήρια. Παρόντες είναι και όλοι οι παίκτες που χειροκροτούν.

Δείτε το βίντεο:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Fanatik (@fanatikcomtr)

Παρών στο τηλεφώνημα είναι και ο Χέντο Τούρκογλου, πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ στην Τουρκία και σημαντικός παίκτης παλιότερα.

Σημειώνεται ότι ο τελικός της Κυριακής με τη Γερμανία είναι ο δεύτερος της Τουρκίας στο Eurobasket. Ο πρώτος ήταν το 2001 όταν έχασαν από τη Σερβία μέσα στην Τουρκία.

