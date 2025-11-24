Euroleague: Παραιτήθηκε ο Έτορε Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Αναλαμβάνει ο Πέπε Ποέτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Έτορε Μεσίνα

Πολύ σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις τάξεις της Αρμάνι Μιλάνο, με τον Έτορε Μεσίνα να εγκαταλείπει τη θέση του πρώτου προπονητή της ομάδας, στην οποία θα τον αντικαταστήσει ο Πέπε Ποέτα.

Ο πολύπειρος Ιταλός θα παραμείνει στο σύλλογο ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ’Όρκο, συμβάλλοντας στη διαχείριση και το σχεδιασμό της ομάδας.

 

