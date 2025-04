Euroleague: Οι παίκτες της Φενερμπαχτσέ έριξαν στο τζακούζι τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά την πρόκριση στο Final Four – ΒΙΝΤΕΟ

Η Φενερμπαχτσέ ξεπέρασε το εμπόδιο της μαχητικής Παρί στο Game 3 της σειράς, επικρατώντας με 98-88 στην παράταση και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι.

Παρότι οι Γάλλοι αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί, η τουρκική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα στα κρίσιμα σημεία, «καθαρίζοντας» τη σειρά με 3-0 και αφήνοντας εκτός συνέχειας τη φετινή «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης.

Με το φινάλε του αγώνα, οι παίκτες της Φενέρ πανηγύρισαν με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Το… τελετουργικό των πανηγυρισμών περιλάμβανε ένα εκρηκτικό μπουγέλο στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, πριν τον ρίξουν πανηγυρικά στο τζακούζι. Ο ίδιος φάνηκε να απολαμβάνει την εμπειρία, με χαμόγελο ικανοποίησης.

Η EuroLeague σχολίασε με χιούμορ τη σκηνή, αναρτώντας στα social media: «Έχει κανείς ένα τηλέφωνο από ένα καλό καθαριστήριο στο Παρίσι; Ο κόουτς μπορεί να το χρειαστεί για το πρωί».

Does anyone have the number of a good drycleaners in Paris?

Coach may need one for tomorrow morning Jasikevičius 😅 pic.twitter.com/G2TKalHOyK

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 29, 2025