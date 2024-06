Επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ οπαδών μέσα στο «Dortmund BVB Stadion» πριν από τον αγώνα του Euro 2024 μεταξύ Τουρκίας και Γεωργίας.

Περίπου 40 οπαδοί από κάθε ομάδα οπαδών ενεπλάκησαν σε συμπλοκές και η αστυνομία κινήθηκε ανάμεσά τους.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

It’s all kicking off between Georgia and Turkey fans before the game. pic.twitter.com/YdKHFCiJbG

— Football Away Days (@AwayDays_) June 18, 2024