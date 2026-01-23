Εθνική ομάδα: Φιλικό με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου

Σύνοψη από το

  • Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής ανδρών με την Ουγγαρία την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026.
  • Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, όπου η Εθνική Ομάδα επιστρέφει ύστερα από 4 χρόνια, μετά την ήττα 2-1 από την Ουγγαρία σε φιλικό το 2022.
  • Οι δύο Ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 23 φορές, με την Ελλάδα να υπερτερεί με 10 νίκες έναντι 7 των Μαγυάρων, ενώ 6 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι.
αθλητισμός

αθλητισμός

Εθνική ομάδα

Η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου (20:00) στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

«Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής ανδρών με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας, ύστερα από συμφωνία των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 20:00 (Ελλάδας).

Στο γήπεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει στις 30 Μαΐου 2026 τον φετινό τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, η Εθνική Ομάδα επιστρέφει ύστερα από 4 χρόνια (20/11/2022), όταν η οικοδέσποινα, Ουγγαρία, επικράτησε 2-1 της Ελλάδας σε φιλικό παιχνίδι. Οι δύο Ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 23 φορές σε όλες τις διοργανώσεις και σε φλικούς αγώνες, με την Ελλάδα να υπερτερεί με 10 νίκες έναντι 7 των Μαγυάρων, ενώ 6 αγώνες έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι».

