Diamond League: Η Μπεατρίς Τσεμπέτ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα γυναικών

Η Μπεατρίς Τσεμπέτ σε μια εκπληκτική εμφάνιση στο Diamond League στο Γιουτζίν των ΗΠΑ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα με χρόνο 13:58.06, γράφοντας την δική της ιστορία.

Incredible performance from Beatrice Chebet to become the first female ever to go under 14 mins for 5km 😮

Her final 200m were utterly ridiculous 🏃🏿‍♀️🔥 pic.twitter.com/lluBWZrNRV

