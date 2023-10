Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτές είναι οι ενδεκάδες του clasico – Πού θα δείτε τον αγώνα

Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί (17.15 Novasports1) τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Βαρκελώνης για το clasico. Λίγο πριν από την έναρξη του ντέρμπι έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες του Τσάβι Ερνάντεθ με τον Κάρλο Αντσελότι.

Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Κανσέλο, Μπαλντέ, Αραούχο, Μαρτίνεθ, Γκάβι, Φεράν Τόρες, Φέλιξ, Κρίστενσεν, Γκιντογκάν, Φερμίν.

Ρεάλ Μαδρίτης: Κέπα, Καρβαχάλ, Αλάμπα, Ρίντιγκερ, Μεντί, Τσουαμενί, Μπέλινγκχαμ, Κρος, Βαλβέρδε, Ροντρίγκο, Βινίσιους.

📋✅ Our #ElClásico starting XI is here! pic.twitter.com/o2vAYD3R7o

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 28, 2023