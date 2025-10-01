Άρσεναλ U19 – Ολυμπιακός U19: Τα «τρομερά μωρά» των «ερυθρόλευκων» υπέταξαν τους Λονδρέζους

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με νίκες στη League Phase του Youth League, καθώς μετά το 4-0 απέναντι στην Πάφο, επικράτησε με 2-1 της Άρσεναλ στο Λονδίνο. Οι «ερυθρόλευκοι» εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα από το 15ο λεπτό και πήραν το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο, φτάνοντας στους έξι βαθμούς.

Ο Γιώργος Σίμος παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Καμπαγιοβάνη στο τέρμα και τους Ρολάκη, Μίλισιτς, Καρκατσάλη στην άμυνα. Στις πλευρές αγωνίστηκαν οι Αλαφάκης και Θεοδωρίδης, ενώ στον άξονα έπαιξαν οι Φίλης και Λιατσικούρας. Ο Χάμζα και ο Κότσαλος κινήθηκαν πίσω από τον προωθημένο Κορτές.

Η Άρσεναλ, με τον συνεργάτη του Μικέλ Αρτέτα, Μαξ Πόρτερ, είχε στην ενδεκάδα τον Πόρτερ κάτω από τα δοκάρια και τους Χαμίλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Ντούντζιακ, Ιμπραχίμ και Κόμπλεϊ, με τον Τόμπσον στην κορυφή και τους Μπέιλι-Τζόζεφ, Άννους στα άκρα.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά στο ματς και έβαλαν την Άρσεναλ σε δύσκολη θέση από νωρίς. Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 15’, όταν ο Κόμπλεϊ αντίκρισε κόκκινη κάρτα για φάουλ στον Λιατσικούρα. Στο 21’, ο Ετάν Κορτές άνοιξε το σκορ μετά από εκτέλεση φάουλ του Ρολάκη, ενώ στο 37’ ο Χρήστος Φίλης διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού. Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Κορτές και ο Ρολάκης είχαν ευκαιρίες για τρίτο γκολ, αλλά ο Πόρτερ κράτησε την ομάδα του.

Στο δεύτερο μέρος, η Άρσεναλ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά ο Καμπαγιοβάνης σταμάτησε το σουτ του Ονιεκατσουκού στο 58’. Ο Ολυμπιακός έψαξε το τρίτο γκολ στις αντεπιθέσεις με τον Βασιλακόπουλο, όμως ο Πόρτερ είπε ξανά «όχι». Τελικά, στο 83’ οι Λονδρέζοι μείωσαν με τον Ογκουναϊκε, βάζοντας πίεση στα τελευταία λεπτά. Στις καθυστερήσεις, ο Καμπαγιοβάνης απέκρουσε δύσκολα την εκτέλεση φάουλ του Κλαρκ και διατήρησε το 2-1 μέχρι τη λήξη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στους έξι βαθμούς και βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ομίλου, πίσω από την Τότεναμ που έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Πόρτερ, Χάμιλ, Σάλμον, Κλαρκ, Ουάσινγκτον, Ντούντζιακ, Ιμπραχίμ, Κόπλεϊ, Μπέιλι-Τζόζεφ, Τόμπσον, Άννους

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης – Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης – Χάμζα, Κότσαλος, Φίλης, Λιατσικούρας – Κορτές

