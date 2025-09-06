Αρμενία – Πορτογαλία 0-5: Συνεχίζει να γράφει Ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Πρεμιέρα… με πεντάρα η Πορτογαλία του «καυτού» Κριστιάνο Ρονάλντο (2 γκολ στο 5-0 επί της Αρμενίας), ενώ η Αγγλία… στο ρελαντί επικράτησε 2-0 της Ανδόρας και στο ντέρμπι του 11ου ομίλου που ακολουθεί με τη Σερβία (9/9) θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ο κορυφαίος Πορτογάλος παίκτης όλων των εποχών, για πολλούς και του κόσμου, Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Αρμενίας ξεπέρασε τον Μέσι (36) και έγινε ο δεύτερος σκόρερ στα χρονικά των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πλέον με τα 38 απέχει μόλις ένα τέρμα από το να ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ του Κάρλος Ρουίς (39).

Ronaldo has surpassed Messi for the second most all-time goals in World Cup Qualifiers. He’s now two goals away from tying Carlos Ruiz’s all-time record (39) 📈 pic.twitter.com/wU60VYGlZG — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2025

Τι να πρωτοπεί κανείς για τον απόλυτο σταρ της Πορτογαλίας; Έφτασε τα 140 τέρματα με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ενώ με 942 γκολ συνολικά στην καριέρα του, πλησίασε ακόμη περισσότερο προς τον μαγικό αριθμό: 1.000!

🤖🇵🇹 140 international goals, 942 career goals… and counting for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/MlSclEp7VY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Με βασικούς, τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ (αντικαταστάθηκε στο 73΄ από τον μέχρι πρότινος μέσο του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς) και τον Αντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, η Σερβία νίκησε 1-0 στη Ρίγα τη Λετονία, για την 5η αγωνιστική του 11ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Το γκολ του Ντούσαν Βλάχοβιτς στο 12ο λεπτό ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση και επέτρεψε στους «πλάβι» να φύγουν χωρίς απώλειες από τη Ρίγα, τρεις ημέρες πριν υποδεχθούν στο Βελιγράδι την Αγγλία, στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων του Μουντιάλ 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο – Β. Ιρλανδία 1-3 (30΄ Νταρντάρι – 7΄ Ριντ, 46΄ Τσαρλς, 69΄ Ντέβενι)

Σλοβακία – Γερμανία 2-0 (42΄ Χάνκο, 55′ Στρέλετς)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία – Σουηδία 2-2 (46΄ Λόβριτς, 90΄ Βιπότνικ -18΄ Ελάνγκα, 73΄ Αγιάρι)

Ελβετία – Κόσοβο 4-0 (22΄ Ακάντζι, 25΄, 45΄ Εμπολό, 39΄ Βίντμερ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 (3΄ Καρέτσας, 17΄ Παυλίδης, 21΄ Μπακασέτας, 36΄ Κουρμπέλης, 63΄ Τζόλης – 72΄πεν. Μπαρκόφσκι)

Δανία – Σκωτία 0-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισλανδία – Αζερμπαϊτζάν 5-0(45+2΄ Πάλσον, 47΄,56΄ Γιοχάνεσον, 66΄ Γκούντμουντσον, 73΄ Χλίνσον)

Ουκρανία – Γαλλία 0-2 (10΄ Ολισέ, 82΄ Μπαπέ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία – Τουρκία 2-3 (63΄ Νταβιτασβίλι, 90+8΄ Κβαρατσκέλια – 3΄ Μουλντούρ, 41΄,52΄ Ακτούρκογλου)

Βουλγαρία – Ισπανία 0-3 (5΄ Οϊαρθάμπαλ, 30΄ Κουκουρέγια, 38΄ Μερίνο)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5 (10′,62′ Ζοάο Φέλιξ, 21′,46′ Ρονάλντο, 32′ Κανσέλο)

Ιρλανδία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία – Μάλτα 1-1 (90+6΄ Γκινέιτις – 83΄ Σαταριάνο)

Ολλανδία – Πολωνία 1-1 (28΄ Ντούμφρις – 80΄ Κας)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία – Κύπρος 21:45

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 21:45

Ρεπό: Ρουμανία

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία – Ισραήλ 0-4 (15΄ Πέρετζ, 35΄ Σόλομον, 59΄ Μπαρίμπο, 77΄ Γκλουκ)

Ιταλία – Εσθονία 5-0 (58΄ Κεν, 69΄,89΄ Ρετέγκι, 71΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Μπαστόνι)

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν – Ουαλία 0-1 (24΄ Μουρ)

Λιχτενστάιν – Βέλγιο 0-6 (29΄ Ντε Κόιπερ, 46΄,70΄πεν. Τίλεμανς, 60΄ Τεάτ, 62΄ Ντε Μπρόινε, 90+1΄ Φοφανά)

Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Λετονία – Σερβία 0-1 (12΄ Βλάχοβιτς)

Αγγλία – Ανδόρα 2-0 (25′ αυτ. Γκαρσία, 67′ Ράις)

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ