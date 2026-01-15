Άντε Γκργκούρεβιτς: Πέθανε στα 51 του χρόνια ο πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ και του Άρη

O κόσμος του μπάσκετ θρηνεί τον χαμό του Άντε Γκργκούρεβιτς ο οποίος είχε αγωνιστεί και σε ελληνικές ομάδες, όπως η ΑΕΚ, ο Άρης, η Ολύμπια Λάρισας και η Ολύμπια Πάτρας. Ο πρώην μπασκετμπολίστας έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 51 ετών.

Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης έστειλαν τα συλλυπητήρια στους οικείους του Γκργκούρεβιτς. Σημειώνεται πως σταμάτησε να παίζει το 2012 αλλά ασχολήθηκε με την προπονητική.

Tα συλλυπητήρια της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ΒC εκφράζει τη θλίψη της για το χαμό τού Άντε Γκργκούρεβιτς, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 51 ετών.

Ο Γκργκούρεβιτς υπήρξε αθλητής της «Βασίλισσας», σε μία δύσκολη συγκυρία, κατά την περίοδο 2006-2007, λαμβάνοντας μέρος σε 8 αναμετρήσεις του ελληνικού Πρωταθλήματος.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

Τα συλλυπητήρια του Άρη

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πρώην αθλητή της ομάδας μας, Άντε Γκργκούρεβιτς. Ο εκλιπών έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών.

Ο Κροάτης πρώην σέντερ – φόργουορντ βοήθησε τον ΑΡΗ να επιστρέψει στη Euroleague, τη σεζόν 2005-06. Εμείς θα τον θυμόμαστε χαμογελαστό και χαρούμενο, να αποθεώνεται μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες μετά από τη νίκη στον τελευταίο αγώνα, στο Μαρούσι.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…