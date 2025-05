Ανατροπή με τον Κριστιάνο Ρονάλντο: Παραμένει στην Αλ Νασρ και υπογράφει νέο συμβόλαιο

Αν και πριν από λίγες ημέρες ο Κριστιάνο Ρονάλντο φάνηκε να προαναγγέλλει το τέλος της παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία, τελικά αποφάσισε να παραμείνει στην Αλ Νασρ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε το Foot Mercato.

Ο Πορτογάλος σταρ, μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αποχωρεί από την ομάδα και τη χώρα, προκαλώντας έντονη φημολογία για το μέλλον του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αποχώρηση δεν θα πραγματοποιηθεί.

Όπως μετέδωσε ο Σάντι Αουνά, κορυφαίος δημοσιογράφος του Foot Mercato, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Ρονάλντο όδευε προς τη λήξη του, οι δύο πλευρές ήρθαν σε πλήρη συμφωνία και ο CR7 υπέγραψε ήδη το νέο του συμβόλαιο. Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί είναι το ύψος των νέων απολαβών, καθώς το προηγούμενο συμβόλαιό του έφτανε τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

