ΑΕΚ: Απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ για το θέμα Λανουά

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΑΕΚ σήμα

Εξώδικο στην ΕΠΟ απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ για την υπόθεση του προπηλακισμού που είχε καταγγείλει ο Στεφάν Λανουά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ζητάει από την ομοσπονδία δήλωση επανόρθωσης, αποκατάστασης της αλήθειας και ειλικρινούς μεταμέλειας μέσα σε διάστημα δέκα ημερών σε όλα τα ΜΜΕ. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΠΟ σε επίσημη τοποθέτησή της είχε υιοθετήσει την καταγγελία του Γάλλου αρχιδιαιτητή πριν εκδικασθεί η υπόθεση στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, όπου η ΑΕΚ απαλλάχθηκε.

«Η ΕΠΟ έχει πλήρη γνώση του προπηλακισμού που υπέστη ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, πριν από την έναρξη του αγώνα ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ, η οποία ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα, οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά στον εντοπισμό και στην παραδειγματική τιμωρία όσων ανάγκασαν τον κ. Λανουά να αποχωρήσει από το γήπεδο. Παράλληλα, ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους κατά των επιλεγμένων από την UEFA στελεχών της ΚΕΔ, ειδικότερα δε κατά του κ. Λανουά» ήταν η τοποθέτηση που είχε δώσει στη δημοσιότητα η ΕΠΟ, την επομένη του ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (19/10).

