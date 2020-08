Οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος χθες (25/8) ζήτησε με επίσημο έγγραφο να φύγει από την Μπαρτσελόνα, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον κατά την προγραμματισμένη παρουσίαση του Φρανσίσκο Τρινκάο από τους «μπλαουγκράνα». Όπως ήταν φυσιολογικό, όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον Ραμόν Πλάνες, αφορούσαν τον Αργεντινό σουπερστάρ, με τον νέο αθλητικό διευθυντή του συλλόγου να προσπαθεί να απαντήσει όσο πιο διπλωματικά γίνεται.

«Ο Μέσι μας ενημέρωσε ότι δεν θα δώσει το "παρών" στις προπονήσεις (σ.σ. πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 31/8), όμως όλες οι συζητήσεις θα παραμείνουν μεταξύ των δύο πλευρών και δεν θα ανακοινώσουμε το τι είπε, από σεβασμό, καθώς θέτουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτόν τον διάλογο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ραμόν Πλάνες και συνέχισε:

«Πρέπει να έχουμε τεράστιο σεβασμό στον Μέσι, για αυτό που είναι και για την ιστορία του. Ο "γάμος" του Μέσι με την Μπαρτσελόνα πρόσφερε πολλά και στους δύο και μεγάλη χαρά στους φιλάθλους. Εργαζόμαστε για να πείσουμε τον Μέσι και να βρούμε την καλύτερη λύση. Δεν πρόκειται για διαμάχη μεταξύ του Μέσι και της Μπάρτσα, κανείς από τους δύο δεν το αξίζει αυτό. Δουλεύουμε για να οικοδομήσουμε μία Μπαρτσελόνα που θα κερδίζει. Δεν υπάρχει κανένας διχασμός εντός του συλλόγου για τον Λέο. Βλέπουμε τον Μέσι ως παίκτη της Μπαρτσελόνα».

Και ο νέος τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα (αντικατέστησε πριν λίγες ημέρες τον Ερίκ Αμπιντάλ) κατέληξε: «Η Μπάρτσα έχει ανοικοδομηθεί πολλές φορές στην ιστορία της και κάθε φορά γινόταν πιο ισχυρή. Η ιδέα μας είναι να το κάνουμε άλλη μία φορά, γύρω από τον καλύτερο παίκτη του κόσμου».

🔊 Ramon Planes: "We want to build a team around the most important player in the world" pic.twitter.com/0fDSpM83mE