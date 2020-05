Μπορεί το ντοκιμαντέρ “The Last Dance” να ολοκληρώθηκε αλλά όχι και η σφοδρή κριτική που δέχεται ο Μάικλ Τζόρνταν για τα όσα είπε. Ο πρώην παίκτης του NBA και αναλυτής του ESPN Κέντρικ Πέρκινς ξεσπάθωσε κατά του Τζόρνταν λέγοντας ότι το ντοκιμαντέρ έριξε φως στην πρακτική του θρυλικού παίκτη να εκφοβίζει συμπαίκτες του, οι οποίοι συχνά είχαν κακή άποψη για τον ίδιο.

"Όταν βλέπεις το ‘The Last Dance' όλο το ντοκιμαντέρ κάνει τον Τζόρνταν να μοιάζει με υπερήρωα και όλοι οι άλλοι μοιάζουν με τον κακό της υπόθεσης" είπε ο Πέρκινς στην εκπομπή του ESPN "The Jump". "Ο Μάικλ Τζόρνταν παραβίασε κάθε κανόνα παίκτη που μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Κάποια από τα πράγματα που έλεγε για τον Σκοτ Μπάρελ, ότι ήταν στα κλαμπ κάθε βράδυ" σχολίασε ο Πέρκινς που δεν έπαιξε με τον Τζόρνταν στη διάρκεια της καριέρας του. "Μιλώντας για όσα είπε ο Χόρας Γκραντ ότι κάποιοι έκαναν ναρκωτικά, όλοι εκτός από τον ίδιο τον Τζόρνταν. Και μετά το "The Last Dance" έβλαψε τον Σκότι Πίπεν. Οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν τον Πίπεν σαν έναν εγωιστή. Στην τελική, το "The Last Dance" έγινε για να επαινέσει τον Μάικ, που έτσι θα έπρεπε να γίνει, αλλά δεν χρειάζεται να διαλύσεις άλλους ανθρώπους για να επαινέσεις το μεγαλείο σου γιατί το μεγαλείο σου μιλάει από μόνο του για εσένα".

Ο Πίπεν φέρεται να αντέδρασε έντονα με τον τρόπο που απεικονίστηκε στο ντοκιμαντέρ των 10 επεισοδίων, όπου υπογραμμίστηκε ότι καθυστέρησε την επέμβαση στον αστράγαλό του πριν από τη σεζόν 1997-98 εξαιτίας της διαφοράς στο συμβόλαιό του και αρνήθηκε να παίξει να συμμετάσχει στον τελικό του Game 3 κατά των Νικς στα play off, επειδή η βολή δεν δόθηκε σε εκείνον.

Ο Χόρας Γκραντ επίσης κατέκρινε τον Τζόρνταν αποκαλώντας τον "ρουφιάνο" μιλώντας για τους συμπαίκτες του που τους έπιασε με κοκαΐνη, χόρτο και γυναίκες όταν ήταν πρωτάρης. Επίσης, ο Μπάρελ είχε δεχθεί φραστική επίθεση από τον Τζόρνταν σε παλιά βίντεο τα οποία είδαμε σε όλο το ντοκιμαντέρ, αν και αυτός επαίνεσε τον Τζόρνταν ως συμπαίκτη του. Ο Πέρκινς, πάντως, πρόσθεσε ότι "υπάρχουν κάποια πράγματα που ως παίκτης υποτίθεται θα τα πάρεις στον τάφο μαζί σου. Δεν με νοιάζει αν ήταν πριν από 50 χρόνια. Όταν βγαίνεις στο γήπεδο ή όταν πας στις προπονητικές εγκαταστάσεις, αυτό για κάποιους αθλητές είναι ο ιερός σου χώρος. Μπορείς να πηγαίνεις και να μιλάς για διάφορα προσωπικά σου προβλήματα και αυτά υποτίθεται ότι δεν βγαίνουν παραέξω".