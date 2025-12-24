Ολυμπιακός: Θέλει να αποχαιρετήσει το 2025 με νίκη κόντρα στη Βίρτους

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 21:30, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν κόντρα στη Βίρτους, στην Μπολόνια. Υπενθυμίζεται ότι για την προηγούμενη αγωνιστική η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη απέναντι στη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, με 107-84.

Με τις τρεις διαδοχικές ήττες του από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν μία νίκη, και την πέτυχε απέναντι στους Γάλλους, αλλά η βαθμολογική θέση της Βιλερμπάν δεν επέτρεψε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Μετά το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (21/12), έρχεται η ώρα να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ και στη Euroleague. Αυτό θα συμβεί επί ιταλικού εδάφους κι ενώ οι Τάισον Ουόρντ και ΜακΚίσικ ήταν εκτός τόσο κόντρα στη Βαλένθια όσο και στο ματς με τη Βιλερμπάν.

Η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται στο 9-7 έχοντας ένα αγώνα λιγότερο, αφού είχε αναβληθεί το παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ για την 14η αγωνιστική λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική. Η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στο 8-9 και προέρχεται από επώδυνη ήττα, με 90-89, από τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, μετά το νικητήριο καλάθι του Τζάρεντ Μπάτλερ, 20 δεύτερα πριν τη λήξη. Κι ενώ για την 16η αγωνιστική, πάλι μέσα στο Βελιγράδι, η Βίρτους Μπολόνια, είχε δραπετεύσει με 68-86 απέναντι στην Παρτιζάν. Απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς θα προσπαθήσει να οδηγήσει τους παίκτες του σε μία δεύτερη διαδοχική νίκη.

Επιθετικά, αν είναι σε καλή ημέρα οι σουτέρ του, ο Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στην Μπολόνια. Οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 87,9 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, την ώρα που η ιταλική ομάδα έχει παραγωγικότητα 81,6 πόντους μ.ο. Αμυντικά, η Βίρτους δέχεται 82,2 πόντους μέσο όρο και ο Ολυμπιακός 84 πόντους μέσο όρο.

Ο Ολυμπιακός υπερτερεί στα επιθετικά ριμπάουντ, με 12,1 μέσο όρο έναντι 9,7 των παικτών των γηπεδούχων.

Η νίκη είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ομάδα του Πειραιά που λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζει υποχώρησε στον βαθμολογικό πίνακα και πλέον χρειάζεται νίκες και μακριά από το ΣΕΦ για να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις. Και η “Virtus Arena” είναι μία από τις έδρες που ο Ολυμπιακός… πρέπει να νικήσει… πριν μεταβεί στο Telekom Center Athens στις 2 Ιανουαρίου για τον ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ