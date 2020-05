Το ξέσπασμα του Χόρας Γκραντ για τον Μάικλ Τζόρνταν: Είναι "καρφί", γεμάτο ψέματα το ντοκιμαντέρ - ΒΙΝΤΕΟ

Παγκόσμια επιτυχία γνωρίζει το ντοκιμαντέρ σχετικά με τον Μάικλ Τζόρνταν, που ολοκληρώνεται σε 10 μέρη, The Last Dance, αν και ένας από τους πρώην συμπαίκτες του "αέρινου" Τζόρνταν υποστηρίζει ότι αυτό που είδαν όλοι ήταν προπαγάνδα, κατηγορώντας τον αστέρα του ΝΒΑ για ψέματα. Παράλληλα αποκαλεί το The Last Dance, κατ' ευφημισμόν ντοκιμαντέρ και υποστηρίζει ότι ο Μάικλ Τζόρνταν εξόντωνε τους αντιπάλους του Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο ESPN 1000 στο Σικάγο, ο Χόρας Γκραντ υποστήριξε ότι η φήμη πως ο ίδιος ήταν η πηγή για το διαβόητο βιβλίο "The Jordan Rules" του Σαμ Σμιθ είναι λανθασμένη. "Είπε αυτό το ψέμα, ότι εγώ είμαι η πηγή πίσω από το βιβλίο. Ο Σαμ κι εγώ πάντα ήμασταν καλοί φίλοι, ακόμη είμαστε καλοί φίλοι. Αλλά η "αγιότητα" αυτών των αποδυτηρίων, εγώ δεν θα έβαζα οτιδήποτε προσωπικό εκεί. Η ουσία είναι ότι ο Σαμ Σμιθ είναι ερευνητικός δημοσιογράφος. Έπρεπε να έχει δύο πηγές, δύο, για να γράψει ένα βιβλίο, πιστεύω. Γιατί ο Τζόρνταν κατέδειξε εμένα; Είναι μόνο μνησικακία, φίλε. Στο λέω, ήταν μόνο μνησικακία. Και πιστεύω ότι απέδειξε στο κατ' ευφημισμόν ντοκιμαντέρ. Όταν λες κάτι για εκείνον, θα σε αποκόψει, θα προσπαθήσει να καταστρέψει τον χαρακτήρα σου".

Ο Γκραντ κέρδισε τρεις τίτλους με τους Μπουλς από το 1991-1993 προτού πάει στους Magic το 1994. Για να στηρίξει τα λεγόμενά του, επισήμανε τη σχέση του Τζόρνταν με άλλους παίκτες με τους οποίους ήρθε σε κόντρα. Για παράδειγμα, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ και ο Τζόρνταν δεν μιλάνε πλέον αν και ήταν κοντά για δεκαετίες. "Και το θέμα μου είναι ότι είπε πως ήμουν εγώ το "καρφί" αλλά ακόμη και τώρα, έπειτα από 35 χρόνια, αναδεικνύει την πρώτη του χρονιά ότι μπαίνοντας σε ένα από τα δωμάτια συμπαικτών του, είδε κόκα και χόρτο και γυναίκες" είπε ο Γκραντ αναφερόμενος σε ένα από τα πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ. "Το θέμα μου είναι, γιατί στα κομμάτια ήθελε να αναφέρει κάτι τέτοιο; Τι σχέση έχει αυτό με οτιδήποτε; Δηλαδή, αν θέλεις να κατηγορήσεις κάποιον για "καρφί". ορίστε, αυτό είναι το "καρφί" σου".Παράλληλα, ο Γκραντ παραδέχτηκε ότι το σόου ήταν ψυχαγωγικό αλλά σημειώνει ότι υπήρχαν πολλές ανακρίβειες.Δεν του άρεσε πώς απεικονίστηκαν αρκετοί από τους συμπαίκτες του και αισθάνθηκε πως στο ντοκιμαντέρ δεν περιλαμβάνονταν αλήθειες, υποστηρίζοντας πως το 90% του υλικού ήταν αηδίες σε σχέση με την πραγματικότητα. "Δεν ήταν αλήθεια, επειδή πολλά απ' όσα είπε ο Τζόρνταν σε μερικούς συμπαίκτες του, αυτά προκάλεσαν την αντίδρασή τους, αλλά αυτά "κόπηκαν" στο μοντάζ του ντοκιμαντέρ, αν μπορείς να το αποκαλέσεις έτσι".

Ο Γκραντ επίσης είπε ότι ένιωθε πως ο Σκότι Πίπεν είχε μία συμφωνία. Το μέλος του Hall of Fame δεν έχει μιλήσει δημοσίως από τότε που προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ. Το μεγαλύτερο θέμα του Γκραντ ήταν γιατί ο Πίπεν παρουσιάστηκε με τον τρόπο που έγινε: "Ποτέ δεν υπήρχε δεύτερος ρόλος που να έχει παρουσιαστεί τόσο άσχημα. Είπαμε για το παιχνίδι που είχε ημικρανίες ή για την τελευταία επίθεση που αρνήθηκε να μπει και ο Τζόρνταν τον έλεγε εγωιστή. Όμως ο Πίπεν ήταν μέσα στο έκτο παιχνίδι, τον τελικό του '98 τελικό, όπου με δυσκολία περπατούσε με το πρόβλημα στη μέση του. Προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει την ομάδα. Το θέμα μου είναι γιατί αυτό περιλαμβανόταν στο ντοκιμαντέρ, το λεγόμενο ντοκιμαντέρ, για τον Πιπ; Ο Τζόρνταν δεν ήταν καν στην ομάδα. Αυτό γιατί ήταν εκεί. Χειριστήκαμε αυτό εκείνη τη χρονιά πολύ καλά σαν ομάδα".