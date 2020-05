Η κινεζική πόλη Ουχάν θα μείνει στην Ιστορία της ανθρωπότητας ως η περιοχή, όπου εντοπίσθηκε ο κορονοϊός και εξαπλώθηκε ταχύτατα σε ολόκληρη την υφήλιο. Έχουν περάσει μόλις τρεις μήνες, όταν εικόνες που έκαναν τον γύρο του πλανήτη αποτύπωναν μία πόλη-φάντασμα. Όμως σήμερα, η κανονικότητα επιστρέφει σταδιακά, όπως συμβαίνει και στον χώρο του αθλητισμού.

Tennis is BACK in Wuhan! Our courts have been open since 1 May. Plenty of tennis, soccer and basketball being played. 😊 pic.twitter.com/c7o3zaNgG7