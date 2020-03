Ακόμη μια ατομική διάκριση στη συλλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που αναδείχθηκε ξανά παίκτης της εβδομάδας για την Ανατολή.

Στη δυτική περιφέρεια το βραβείο πήγε στον Κρίσταπς Πορζίνγκις που οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς σε ρεκόρ 3-1 αυτή την εβδομάδα έχοντας 26.3 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 2.3 τάπες ανά παιχνίδι.

The Eastern Conference Player of the Week does it all. pic.twitter.com/BSYPfxxI6I