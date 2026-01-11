Κύπρος: Θρίλερ με την εξαφάνιση Ρώσου επιχειρηματία

Σύνοψη από το

  • Στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ελικόπτερο, drone και εθελοντές, με την εστίαση να είναι στην περιοχή του Πισσουρίου Λεμεσού.
  • Η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του VLADISLAV BAUMGERTNER, 56 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τις 7 Ιανουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κύπρος αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής στην Κύπρο ευρείας κλίμακας επιχείρηση για τον εντοπισμό 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας philenews, στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, ελικόπτερο, drone, μέλη της Πολιτικής Άμυνας καθώς και εθελοντές. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Πισσουρίου, στη Λεμεσσό, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 56χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου. Η Αστυνομία εξέδωσε το πρωί της Κυριακής ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του VLADISLAV BAUMGERTNER, 56 ετών, από τη Ρωσία, ο οποίος απουσιάζει από τις 07/01/2026 από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό.

Ο 56χρονος περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό 25-805057, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζευγάρι έκανε σεξ μέσα σε μαγνητικό τομογράφο – Τι ανεξήγητο συνέβη, σύμφωνα με τους επιστήμονες;

Λίπος στην κοιλιά: Το μόνο που λειτουργεί για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, σύμφωνα με ειδικό

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες καταθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας και γιατί

Χατζηδάκης: Το 2026 συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις- Τι είπε για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:37 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Προειδοποίηση Τραμπ για την Κούβα: «Πρέπει να κάνουν μία συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σήμερα ότι η Κούβα θα πρέπει να καταλήξει σε μία...
15:05 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ενισχύεται η αμυντική συνεργασία της Κύπρου με τις ΗΠΑ – Νέα έργα και εξοπλισμοί με επενδύσεις εκατομμυρίων

Σε νέα, ενισχυμένη φάση εισέρχεται η αμυντική συνεργασία Κύπρου – Ηνωμένων Πολιτειών.  Όπως γρ...
14:02 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ο Πεζεσκιάν κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις στο Ιράν – «Θέλουν να σπείρουν χάος και αταξία»

Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη που βάζει στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλεί κα...
13:46 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση – Οι ρωσικές δυνάμεις υποστηρίζουν πως κατέλαβαν χωριό στη Ζαπορίζια

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι