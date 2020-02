Το Μπουρτζ Χαλίφα, το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, που βρίσκεται στο Ντουμπάι «ντύθηκε» με τη μορφή του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του Τζιάνα, που χάθηκαν στην τραγωδία με το μοιραίο ελικόπτερο.

Το κτίριο έχει φωτιστεί με τα χρώματα των Λος Άντζελες Λέικερς και ο Κόμπι Μπράιαντ έχει αγκαλιά την κόρη του σε μία συγκλονιστική εικόνα.

Δείτε τη φωτογραφία

The tallest buidling in the world, Burj Khalifa in Dubai is now lit in memory of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/CYSGr4VpSB