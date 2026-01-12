ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση – Όλες οι λεπτομέρειες

Σύνοψη από το

  • Η ΔΥΠΑ προκηρύσσει νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας» για ανέργους 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία.
  • Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά σε τρεις δόσεις, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της.
  • Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, ενώ δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι της ΔΥΠΑ που υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

brainstorming- επιχειρήσεις

Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθεί από τη ΔΥΠΑ το νέο «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18–29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία», συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 2.114 ανέργους, δίνοντας ουσιαστική διέξοδο σε νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις άνεργες γυναίκες, καθώς και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.500 ευρώ ανά επιχείρηση και καταβάλλεται σταδιακά, με βάση τη βιωσιμότητα και τη συνεχή λειτουργία της, σε τρεις δόσεις:

  • 1η δόση: 4.700 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας (Ορόσημο Α)
  • 2η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της πραγματικής λειτουργίας της μέσω αυτοψίας (Ορόσημο Β)
  • 3η δόση: 6.400 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν νέας αυτοψίας για την επιβεβαίωση της πραγματικής και συνεχούς λειτουργίας (Ορόσημο Γ).

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18–29 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΑΕΚ – νέοι που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν και δεν συμμετέχουν σε κατάρτιση) και υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης με επιχειρηματικό σχέδιο.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021–2027».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά της Emmeline Duncan, μαζί αστυνομικά best sellers

Covid: Πότε ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει θρομβώσεις στο αίμα – Πώς να προστατευτούμε;

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:18 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά αλλαγή της νομοθεσίας για τις προσφορές

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται ο θεσμός των εκπτώσεων, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνώ...
15:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νέες αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου αναμένονται το 2026 – Τον Μάρτιο οι πρώτες αξιολογήσεις από Moody’s, DBRS και Scope

Οι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης ...
13:30 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Επιστροφή ενοικίου: Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους

Την Πέμπτη 15/1/2026 θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι τελευταίες ...
12:55 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Χιονοδρομικά κέντρα: Η επισκεψιμότητα την εορταστική περίοδο – «Στροφή» στη λειτουργία τους όλο τον χρόνο με παράλληλες δράσεις και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Παρά τις ήπιες καιρικές συνθήκες και την έλλειψη επαρκούς χιονόπτωσης στις περισσότερες περιοχ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι