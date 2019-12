Ο Μάικ Τζέιμς έκανε τρομερό παιχνίδι και οδήγησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη νίκη επί της Αναντολού Εφές μέσα στην Πόλη με 80-81. Ο Αμερικανός σημείωσε το νικητήριο καλάθι 17.5’’ πριν το τέλος

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους, σημειώνοντας 10 συνεχόμενους στο τέλος (από τους 13 της ΤΣΣΚΑ).

